Смоллинг: «Лига Европы очень важна для «Ромы»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал поражение своей команды в матче против «Ред Булл Зальцбурга» (0:1).

Римляне уступили в Австрии, при этом, как отметил наставник Жозе Моуринью, упустили уйму голевых шансов и были обязаны добиться гораздо более благоприятного для себя результата. Английский футболист согласен с тренером: «Пропущенные голы на последних минутах – это всегда тяжело. Мы должны проанализировать случившееся и выступить лучше на следующей неделе. Кроме того, дома нам помогут наши болельщики. Лига Европы очень важна для нас, особенно после вылета из Кубка Италии. Мы надеемся на долгий путь, как в прошлом году в Лиге конференций», – цитирует TMW Смоллинга.