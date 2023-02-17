Моуринью прокомментировал новую травму Дибалы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о вынужденной замене Пауло Дибалы в матче с «Зальцбургом».

Римляне уступили в Австрии с минимальным счётом, а аргентинский нападающий был заменён в перерыве.

«Я пока не знаю, насколько всё серьёзно, но Пауло сказал мне, что не может продолжать игру. Надеюсь, это не травма, а всего лишь небольшое повреждение. Без него нам пришлось менять игру», – заявил португалец на послематчевой пресс-конференции.

На счету Пауло Дибалы 11 голов и семь ассистов в 22 поединках за «Рому» во всех турнирах. В Лиге Европы 29-летний экс-игрок «Ювентуса» отметился двумя голами в четырёх встречах.