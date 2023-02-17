Рэшфорд: «Чувствую себя так, словно мы проиграли»

В матче 1/16 финала Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» не сумел переиграть в гостевых условиях каталонскую «Барселону», хотя и был близок к этому. Первый гол своего клуба в этой игре забил Маркус Рэшфорд, который с острого угла угодил в ближний угол ворот Марк-Андре тер Штегена. Тем не менее, он недоволен ничейным результатом.

- Я чувствую себя так, словно мы проиграли. Мы отлично вернулись в игру после пропущенного мяча, первый тайм остался, наверное, за ними, но мы тоже создали шансы, а во втором тайме забили дважды, причем могли бы забить и больше, - цитирует слова Рэшфорда BT Sport.