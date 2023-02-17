«Барселона» выиграла всего 1 из 8 домашних матчей в еврокубках при Хави

«Барселона» пока не может обрести стабильность на европейской арене при Хави Эрнандесе.

В сегодняшнем матче Лиги Европы на «Камп Ноу» каталонский коллектив не сумел одолеть «Манчестер Юнайтед» – 2:2. Как отмечают испанские ресурсы, на счету «сине-гранатовых» всего одна победа в восьми домашних встречах в рамках еврокубков с момента назначения Хави Эрнандеса на пост главного тренера. Единственный триумф случился в поединке с чешской «Викторией» (5:1), который состоялся в групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Хави Эрнандес возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Его контракт рассчитан до конца сезона 2023/24.