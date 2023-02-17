Альба сыграл свой 450-й матч за «Барселону»

В матче 1/16 финала Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» не сумел переиграть в гостевых условиях каталонскую «Барселону», хотя и был близок к этому. Жорди Альба, левый защитник «Барселоны», сыграл свой 450-й мат за «Барселону». По этому параметру Альба занимает девятое место в истории клуба, он делит его с Карлешем Рексачем, бывшим игроком и помощником Йохана Кройфа.

Впрочем, до следующей цели Альбе придется подождать еще минимум два года - там Виктор Вальдес с 535-ю матчами. Тройка лидеров же неизменна - это Лионель Месси, 778 матчей, это Хави, 767 матчей, а также Серхио Бускетс - 707 игр.