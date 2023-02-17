Рафинья – о реакции на замену: «Хочу ещё раз извиниться»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас публично принёс извинения за своё поведение в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Автор спасительного для «Барселоны» второго гола выразил недовольство, когда наставник Хави Эрнандес решил заменить его на Феррана Торреса на 83-й минуте встречи. После ухода бразильца счёт на табло так и не изменился – 2:2.

«Я уже обсудил это с Хави, но хочу воспользоваться возможностью ещё раз извиниться перед тренером, а также перед Ферраном, всей командой и болельщиками. Я позволил себе лишнее, но иногда ты так сильно хочешь принести пользу, что эмоции берут над тобой верх», – сказал в послематчевом интервью Рафинья.