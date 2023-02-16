Хави высказался о реакции Рафиньи на замену в матче с «МЮ»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о недовольстве Рафиньи Диаса заменой.

Именно бразильский вингер сравнял счёт на 76-й минуте и принёс «сине-гранатовым» ничью в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:2). Спустя семь минут после взятия ворот Хави решил заменить Рафинью, чем последний был очень недоволен.

«Рафинья уже извинился за свою реакцию, но я понимаю его эмоции. Думаю, это абсолютно нормальное явление, но я принимаю решения в интересах команды.

Я рассматриваю злость игроков при заменах как положительный знак. Я всегда призываю игроков быть злее, они могут даже оскорбить меня, если захотят», – заявил на пресс-конференции Хави.