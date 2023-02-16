Состав «Шахтёра» в пять раз дешевле, чем у проигравшего «горнякам» «Ренна»

Состав донецкого «Шахтёра» почти в пять раз дешевле, чем состав «Ренна». Фактом делится портал Transfermarkt.

Так, стоимость всех игроков «горняков» составила 78 млн евро. Игроки «Ренна» все вместе стоят 320 млн евро. Однако это не помешало украинскому клубу одержать важную победу в матче 1/16 Лиги Европы – «Шахтёр» оказался сильнее – 2:1.

Ответная встреча во Франции в рамках этой пары состоится через неделю – 23 февраля.

Напомним, этой зимой «Шахтёр» продал в «Челси» свой самый дорогой актив – вингера Михаила Мудрика. Стоимость трансфера составила 100 млн евро с учётом бонусов.