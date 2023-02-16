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Лига Европы

Серхи Роберто: «Очень требовательный матч»

16 Февраля 2023 • 23:43 Комментировать
Барселона
2:2
Манчестер Юнайтед
окончен

В матче 1/16 финала Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» не сумел переиграть в гостевых условиях каталонскую «Барселону», хотя и был близок к этому. Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто вышел на поле вместо получившего травму в конце первого тайма Педри, он прокомментировал итоги матча.

- Ничья, но у нас были шансы на победу. Матч оказался очень интенсивным, требовательным, ничуть не уступая в этом Лиге чемпионов. У нас были шансы на победу, была штанга, был неназначенный пенальти. Теперь готовимся к следующему матчу, - цитирует слова Серхи Роберто пресс-служба «Барселоны».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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