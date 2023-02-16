Моуринью – о поражении от «Зальцбурга»: «Рома» доминировала, итог несправедлив»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью уверен, что его команда была сильнее соперника.

Поединок 1/16 финала Лиги Европы, прошедший в Австрии, завершился победой хозяев поля – 1:0. Единственный мяч был забит на 88-й минуте.

«Это футбол, как принято говорить в таких ситуациях. Вы должны забивать, чтобы побеждать. Думаю, мы доминировали, полностью контролировали ход игры, но невероятным образом упустили несколько моментов. Против нас был и судья, не назначивший пенальти в первом тайме. Пропущенный на последних минутах гол никак не вытекал из логики игры», – заявил в послематчевом интервью Sky Sport португальский наставник.