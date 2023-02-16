Хави: «Я горжусь командой»

В матче 1/16 финала Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» не сумел переиграть в гостевых условиях каталонскую «Барселону», хотя и был близок к этому. Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал события матча.

- Мы не хотели ничьей, мы хотели большего. Но нам противостоял один из лучших клубов Европы, по всем параметрам. Это был очень интенсивный матч, мы доминировали большую часть времени, и я думаю, что в целом, мы сыграли хорошо и могли выиграть. Я горжусь командой, потому что мы дали на поле все, что можно, - цитирует слова Хави Эрнандеса пресс-служба «Барселоны».