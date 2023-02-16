Тен Хаг: «Судейство не соответствовало уровню матча»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг недоволен работой судей в поединке 1/16 финала Лиги Европы против «Барселоны» (2:2).

По мнению рулевого, «сине-гранатовые» должны были доигрывать матч в меньшинстве.

«Сегодня судейство оказало серьёзное влияние на игру. При счёте 2:1 на Рэшфорде был явный фол – возможно, не в штрафной площади, но на красную карточку. Рефери сказал, что не увидел нарушения, и я этого не понял. Полагаю, на арбитров повлияло давление трибун, но такого не должно происходить в матчах на высочайшем европейском уровне», – заявил нидерландский специалист на пресс-конференции.

Ответная встреча пройдёт на «Олд Траффорд» в следующий четверг.