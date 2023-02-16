Рэшфорд уже повторил свой лучший сезон по результативности

В матче 1/16 финала Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» не сумел переиграть в гостевых условиях каталонскую «Барселону», хотя и был близок к этому. Второй гол своей команды в этой игре забил Маркус Рэшфорд, который поразил ворота ударом с острого угла.

Как оказалось, этот гол стал для него уже двадцать вторым в текущем сезоне, с учетом всех турниров, в которых принимает участие «Манчестер Юнайтед». Это является повторением личного рекорда Маркуса Рэшфорда, ранее он забил двадцать два гола в сезоне 2019/2020.

При этом, как легко понять, впереди у него еще много матчей.