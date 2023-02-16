«Манчестер Юнайтед» остановился в шаге от повторения своей рекордной серии в еврокубках

В матче 1/16 финала Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» не сумел переиграть в гостевых условиях каталонскую «Барселону», хотя и был близок к этому. Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал события игры, которая, по его словам, очень понравилась ему. Напомним, что все четыре мяча в этой игре, по два с каждой стороны, были забиты во второй половине встречи.

- Какая игра! Смотреть такой матч - форменное наслаждение. Просто некогда перевести дух. Что-то необычное. Очень хорошая заставка для следующего матча, в следующий четверг, - цитирует слова Скоулза BT Sport.