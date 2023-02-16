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Лига Европы

Тен Хаг – о ничьей с «Барселоной»: «МЮ» заслуживал победу»

16 Февраля 2023 • 23:16 Комментировать
Барселона
2:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что его команда заслуживала уехать из Каталонии с победой.

Встреча на «Камп Ноу», прошедшая в рамках 1/16 финала Лиги Европы, закончилась со счётом 2:2. Все четыре мяча были забиты после перерыва.

«Первый гол был очень важен, и его, к сожалению, забили не мы. Это был зрелищный матч, но меня разочаровало то, что до перерыва мы не забили ни разу, имея столько голевых моментов.

Сегодняшняя игра прошла на уровне Лиги чемпионов. Мы часто угрожали воротам и должны были побеждать. Теперь всё решится на «Олд Траффорд», где мы, надеюсь, скажем своё слово», – заявил в послематчевом интервью тен Хаг.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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