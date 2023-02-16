Тен Хаг – о ничьей с «Барселоной»: «МЮ» заслуживал победу»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что его команда заслуживала уехать из Каталонии с победой.

Встреча на «Камп Ноу», прошедшая в рамках 1/16 финала Лиги Европы, закончилась со счётом 2:2. Все четыре мяча были забиты после перерыва.

«Первый гол был очень важен, и его, к сожалению, забили не мы. Это был зрелищный матч, но меня разочаровало то, что до перерыва мы не забили ни разу, имея столько голевых моментов.

Сегодняшняя игра прошла на уровне Лиги чемпионов. Мы часто угрожали воротам и должны были побеждать. Теперь всё решится на «Олд Траффорд», где мы, надеюсь, скажем своё слово», – заявил в послематчевом интервью тен Хаг.