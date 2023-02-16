Хави: «Барселона» должна была вырывать победу»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о ничьей в матче против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Сине-гранатовые» уступали гостям из Англии вплоть до 76-й минуты, пока Рафинья Диас не сравнял счёт. Однако, как считает рулевой каталонцев, в концовке его команда была ближе к победе: «У нас было достаточно шансов забить на последних минутах. После завершения матча у нас было ощущение, что мы должны были вырывать победу. В целом, думаю, это был довольно равный матч, обе команды имели свои подходы. Всё решится на «Олд Траффорд», – заявил Хави после игры.

Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» с «Барселоной» состоится 23 февраля.