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Лига Европы

Серхи Роберто – о ничьей с «МЮ»: «Обидно, что не смогли победить»

16 Февраля 2023 • 22:59 Комментировать
Барселона
2:2
Манчестер Юнайтед
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Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто поделился мыслями о матче против «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиги Европы (2:2).

Каталонцы повели в счёте на 50-й минуте, но успели пропустить дважды в течение следующих десяти минут. Итоговый результат на табло установил Рафинья, позволивший своей команде уйти от домашнего поражения перед выездом на «Олд Траффорд».

«Очень обидно, что сегодня мы не смогли победить, но ситуация по-прежнему в наших руках, мы можем всё исправить через неделю. Сегодня мы сделали всё, что было в наших силах», – заявил в послематчевом интервью испанский футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Серхи Роберто
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