«Манчестер Юнайтед» остановился в шаге от повторения своей рекордной серии в еврокубках

В матче 1/16 финала Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» не сумел переиграть в гостевых условиях каталонскую «Барселону», хотя и был близок к этому. Подопечные нидерландского тренера Эрика тен Хага вели в счете, но пропустили ответный мяч и не смогли довести до шести побед свою серию в европейских турнирах - «Манчестер Юнайтед» остановился на цифре в пять побед.

Рекорд же был установлен в сезоне 1965/1966 - тогда «Манчестер Юнайтед» выиграл шесть матчей кряду в Европе, но свой первый трофей европейского калибра добыл позже, в 1968, обыграв в финале Кубка чемпионов португальскую «Бенфику».