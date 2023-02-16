«Фиорентина» практически гарантировала себе 1/8 финала: результаты матчей

В четверг возобновились еврокубковые турниры, Лига Европы и Лига конференций. «Брага» с «Фиорентиной» провели нетипичный матч для стадии 1/16 финала сезона 2022/23. Итальянцы на выезде победили со счетом 4:0 благодаря дублям Луки Йовича и сменившего его Артура Кабрала. Португальцы при этом играли вдесятером с 56-й минуты.
Другие матчи были очень упорными. «Аякс» в домашнем матче ни разу не пробил в створ ворот «Униона» - 0:0. Также не порадовали голами «Будё-Глимт» и «Лех». «Трабзонспор» одолел «Базель» со счетом 1:0.
Протокол игры
|45'Йович Лука (0:1)
|61'Йович Лука (0:2)
|79'Кабрал Артур (0:3)
|90'Кабрал Артур (0:4)
Матеус Лима•Гомес Виктор•Ньякате Сику•Тормена Витор• 56'Секейра Нуну•Орта Андре•Рачич Урош59' (Паулу Оливейра (59') •Али Мохамед Альмоатасембеллах72' (Каштру Андре (72') •Медейруш Юри46' (Брума Арминду (46') •Орта Рикарду68' (Джало Альваро (68') •Руис Абель68' (Банза Симон (68')
Терраччиано Пьетро•Венути Лоренцо 50'69' (Додо Домилсон (69') •Миленкович Никола•Роша Игор II•Бираги Кристиано•Бонавентура Джакомо•Амрабат Софьян•Мандрагора Роландо83' (Куаме Кристиан (83') • 86'Гонсалес Николас83' (Барак Антонин (83') •Йович Лука75' (Кабрал Артур (75') •Сапонара Риккардо83' (Иконе Жонатан (83') 90'
16 февраля. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).
Протокол игры
Рульи Херонимо • Ренсх Девайн • Тимбер Юрриен • Угелумба Кэлвин • Вейндал Оуэн 46' ( Бробби Брайан ( 46') • Альварес Эдсон • Тейлор Кеннет • Бергёйс Стивен • Кудус Мохаммед • Бергвейн Стевен 75' ( Классен Дэви ( 75') • Тадич Душан
Запасные: Консейсау Франсишку • Регер Юри • Стекеленбург Мартен • Гриллич Флориан • Фитц-Джим Киян • Аэртссен Оливье • Лукка Лоренцо • Пасвер Ремко • Хато Йоррель
Рённов Фредерик • Духи Данило • 85'Кнохе Робин • Лейте Диогу • Юранович Йосип • Руссийон Жером 90' ( Гисельман Нико ( 90') • Лайдуни Аисса • Хедира Рани • 57'Торсби Мортен • Бекер Шеральдо 82' ( Михель Свен ( 82') • Бехренс Кевин 71' ( Сибачо Жордан ( 71')
Запасные: Мацеевски Тим • Штайн Янник • Еккель Пауль • Левелинг Джейми • Саного Малик • Грилль Леннарт
16 февраля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры
Лунд Юлиан Файе • Вембангомо Брис 80' ( Амундсен Исак ( 80') • Мо Бреде • Лоде Мариус • Сёренсен Адам • Конрадсен Мортен • Берг Патрик • Грёнбек Альберт 86' ( Хьераннсен-Скёу Аск ( 86') • Мугиша Джоэл 71' ( Зугеля Нино ( 71') • Мумбанья Фарис 66' 70' ( Эспейор Рунар ( 70') • Пеллегрино Амаль 71' ( Сёрли Сондре ( 71')
Запасные: Сальвесен Ларс-Йорген • Кубр Лукас • Isak Sjong
Беднарек Филип • Саламон Бартош • Квеквескири Ника 46' ( Мархвиньски Филип ( 46') • Милич Антонио • Перейра Жоэл III • Червински Алан • Шимчак Филип 73' ( Вельде Кристоффер ( 73') • Муравски Радослав • 34'Карлстрём Йеспер 80' ( Дагерстол Филип ( 80') • Скораш Михал • Исхак Микаэль 89' ( Собех Артур ( 89')
Запасные: Жуковски Матеуш • Цитаишвили Георгий • Ба-Луа Адриэль • Mateusz Medrala • Соуза Афонсу • Ребошу Педру • Kozubal Antoni • Голец Доминик
16 февраля. Стадион "Аспмира Стадион" (Будё).
Протокол игры
|(1:0) Стрюгер-Ларсен Йенс 65'
Чакыр Угурджан • Перес Бруно 72' ( Бартра Марк ( 72') • Денсвил Стефано • Уго Витор • Элмалы Эврен Эрен 46' ( Стрюгер-Ларсен Йенс ( 46') • Сиопис Манолис 38' 85' ( Бозок Умут ( 85') • Хасполат Догукан • Эмюр Абдулкадир 90' ( Языджи Юсуф ( 90') • Бакасетас Тасос • Трезеге • Макси Гомес
Запасные: Бослук Ариф • Гбамен Жан-Филипп • Барди Энис • Юнювар Наджи • Тепе Мухаммет • Айдын Хакан • Асан Серкан • Тюркмен Хюсейин
Хитц Mapвин • Ланг Михаэль 66' ( Лопес Серхио ( 66') • Адамс Касим • Пельмар Анди • Калафьори Рикардо • Джака Таулант • Фрай Фабиан • Новоа Уго 62' ( Амдуни Зеки ( 62') • Бургер Ваутер 80' ( Сене Кали ( 80') • Каде Антон • Зекири Анди 80' ( Диуф Энди ( 80')
Запасные: Де Моль Нильс • Сальви Мирко • Эссиам Эммануэль • Комас Арнау • Брэдли Финк • Фогель Уго
16 февраля. Стадион "Спортивный комплекс Сенол Гюнес".
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