«Фиорентина» практически гарантировала себе 1/8 финала: результаты матчей

В четверг возобновились еврокубковые турниры, Лига Европы и Лига конференций. «Брага» с «Фиорентиной» провели нетипичный матч для стадии 1/16 финала сезона 2022/23. Итальянцы на выезде победили со счетом 4:0 благодаря дублям Луки Йовича и сменившего его Артура Кабрала. Португальцы при этом играли вдесятером с 56-й минуты.

Другие матчи были очень упорными. «Аякс» в домашнем матче ни разу не пробил в створ ворот «Униона» - 0:0. Также не порадовали голами «Будё-Глимт» и «Лех». «Трабзонспор» одолел «Базель» со счетом 1:0.