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Лига Европы

«Фиорентина» практически гарантировала себе 1/8 финала: результаты матчей

16 Февраля 2023 • 22:47 Комментировать
Брага
0:4
Фиорентина
окончен

В четверг возобновились еврокубковые турниры, Лига Европы и Лига конференций. «Брага» с «Фиорентиной» провели нетипичный матч для стадии 1/16 финала сезона 2022/23. Итальянцы на выезде победили со счетом 4:0 благодаря дублям Луки Йовича и сменившего его Артура Кабрала. Португальцы при этом играли вдесятером с 56-й минуты.

Другие матчи были очень упорными. «Аякс» в домашнем матче ни разу не пробил в створ ворот «Униона» - 0:0. Также не порадовали голами «Будё-Глимт» и «Лех». «Трабзонспор» одолел «Базель» со счетом 1:0.

Протокол игры  
Брага0:4Фиорентина
  45'Йович Лука (0:1)
  61'Йович Лука (0:2)
  79'Кабрал Артур (0:3)
  90'Кабрал Артур (0:4)
Матеус ЛимаГомес ВикторНьякате СикуТормена Витор  56'Секейра НунуОрта АндреРачич Урош 59' (Паулу Оливейра ( 59') Али Мохамед Альмоатасембеллах 72' (Каштру Андре ( 72') Медейруш Юри 46' (Брума Арминду ( 46') Орта Рикарду 68' (Джало Альваро ( 68') Руис Абель 68' (Банза Симон ( 68')
Запасные: Борха КристианГомес Родриго IIПицци ЛуишМагальяйнш ТьягуМендес ЮсафатСатчи СердарСантуш Педру
Терраччиано ПьетроВенути Лоренцо  50' 69' (Додо Домилсон ( 69') Миленкович НиколаРоша Игор IIБираги КристианоБонавентура ДжакомоАмрабат СофьянМандрагора Роландо 83' (Куаме Кристиан ( 83'  86') Гонсалес Николас 83' (Барак Антонин ( 83') Йович Лука 75' (Кабрал Артур ( 75') Сапонара Риккардо 83' (Иконе Жонатан ( 83'  90')
Запасные: Раньери ЛукаСиригу СальватореМартинес Лукас IIБьянко АлессандроДункан АльфредТерзич АлексаКастровилли Гаэтано
16 февраля. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).
Протокол игры 
Аякс0:0Унион Берлин
Рульи Херонимо  Ренсх Девайн  Тимбер Юрриен  Угелумба Кэлвин  Вейндал Оуэн   46' (Бробби Брайан (   46' Альварес Эдсон  Тейлор Кеннет  Бергёйс Стивен  Кудус Мохаммед  Бергвейн Стевен   75' (Классен Дэви (   75' Тадич Душан
Запасные: Консейсау Франсишку  Регер Юри  Стекеленбург Мартен  Гриллич Флориан  Фитц-Джим Киян  Аэртссен Оливье  Лукка Лоренцо  Пасвер Ремко  Хато Йоррель
Рённов Фредерик  Духи Данило   85'  Кнохе Робин  Лейте Диогу  Юранович Йосип  Руссийон Жером   90' (Гисельман Нико (   90' Лайдуни Аисса  Хедира Рани   57'  Торсби Мортен  Бекер Шеральдо   82' (Михель Свен (   82' Бехренс Кевин   71' (Сибачо Жордан (   71')
Запасные: Мацеевски Тим  Штайн Янник  Еккель Пауль  Левелинг Джейми  Саного Малик  Грилль Леннарт
 16 февраля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры 
Будё-Глимт0:0Лех
Лунд Юлиан Файе  Вембангомо Брис   80' (Амундсен Исак (   80' Мо Бреде  Лоде Мариус  Сёренсен Адам  Конрадсен Мортен  Берг Патрик  Грёнбек Альберт   86' (Хьераннсен-Скёу Аск (   86' Мугиша Джоэл   71' (Зугеля Нино (   71' Мумбанья Фарис   66'   70' (Эспейор Рунар (   70' Пеллегрино Амаль   71' (Сёрли Сондре (   71')
Запасные: Сальвесен Ларс-Йорген  Кубр Лукас  Isak Sjong
Беднарек Филип  Саламон Бартош  Квеквескири Ника   46' (Мархвиньски Филип (   46' Милич Антонио  Перейра Жоэл III  Червински Алан  Шимчак Филип   73' (Вельде Кристоффер (   73' Муравски Радослав   34'  Карлстрём Йеспер   80' (Дагерстол Филип (   80' Скораш Михал  Исхак Микаэль   89' (Собех Артур (   89')
Запасные: Жуковски Матеуш  Цитаишвили Георгий  Ба-Луа Адриэль  Mateusz Medrala  Соуза Афонсу  Ребошу Педру  Kozubal Antoni  Голец Доминик
 16 февраля. Стадион "Аспмира Стадион" (Будё).
Протокол игры 
Трабзонспор1:0Базель
(1:0) Стрюгер-Ларсен Йенс 65'  
Чакыр Угурджан  Перес Бруно   72' (Бартра Марк (   72' Денсвил Стефано  Уго Витор  Элмалы Эврен Эрен   46' (Стрюгер-Ларсен Йенс (   46' Сиопис Манолис   38'   85' (Бозок Умут (   85' Хасполат Догукан  Эмюр Абдулкадир   90' (Языджи Юсуф (   90' Бакасетас Тасос  Трезеге  Макси Гомес
Запасные: Бослук Ариф  Гбамен Жан-Филипп  Барди Энис  Юнювар Наджи  Тепе Мухаммет  Айдын Хакан  Асан Серкан  Тюркмен Хюсейин
Хитц Mapвин  Ланг Михаэль   66' (Лопес Серхио (   66' Адамс Касим  Пельмар Анди  Калафьори Рикардо  Джака Таулант  Фрай Фабиан  Новоа Уго   62' (Амдуни Зеки (   62' Бургер Ваутер   80' (Сене Кали (   80' Каде Антон  Зекири Анди   80' (Диуф Энди (   80')
Запасные: Де Моль Нильс  Сальви Мирко  Эссиам Эммануэль  Комас Арнау  Брэдли Финк  Фогель Уго
 16 февраля. Стадион "Спортивный комплекс Сенол Гюнес".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Аякс Фиорентина Брага Лех Унион Берлин Будё-Глимт
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