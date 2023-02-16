Шоу на уровне Лиги чемпионов! «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» дважды обменялись голами в плей-офф ЛЕ

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сошлись на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

Стадии 1/16 финала Лиги Европы даже не задействует всех участников турнира. Победители групп ЛЕ отдыхают, ожидая своего соперника. Но жребий умудрился здесь составить такую пару, что Лига чемпионов позавидует. «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» не только по именам, но и по нынешнему состоянию, спокойно могли бы попылить в Лиге чемпионов, однако судьба распорядилась иначе – два главных претендента на победу в ЛЕ сошлись на первой стадии плей-офф.

Матч сполна оправдал ожидания. Команды вышли в сильнейших составах и не стали тянуть с опасными моментами, играли бодро, открыто. Рэшфорд после филигранного соло отдал под удар Фернандешу, но того заблокировали. Роберт Левандовски из пределов штрафной площади расстреливал ворота, однако на «ленточке» сыграл Давид де Хеа. Похожий момент был и у Ваута Вегхорста, после паса Бруну бил голландец с 10 метров, но не смог переиграть тер Штегена.

Первый тайм вообще ознаменовался массой спасений. Маркус Рэшфорд на скорости влетел в штрафную площадь и плотно пальнул в дальний угол – выручил де Хеа. Потом ещё и Альба проверил соотечественника ударом с угла штрафной площади, но Давид снова спас «МЮ» от проблем. В этом обмене ударами всё-таки преуспела «Барселона», по справедливости счёт открывшая.

Рафинья от угла поля отлично навесил, Маркос Алонсо на дальнем углу вратарской площади перевисел оппонентов и точно пробил – 1:0. И всё бы хорошо, но гол оказал негативное воздействие именно на «Барселону». Ровно через две минуты Рэшфорд заколотил ответный мяч. Фред по правому краю штрафной площади запустил Маркуса, тот как раз продавил Маркоса Алонсо и почти с нулевого угла прошил тер Штегена – 1:1.

В эпизоде с первым голом «МЮ» глубину атаки создал Кунде, а затем Жюль добил «Барселону» собственноручно. Рэшфорд и Шоу разыграли угловой удар, Маркус сильно прострелил, Бруну слегка подправил пяткой, а решающий тычок по собственным воротам совершил как раз Кунде – 1:2. Успокоилась игра минут на 15 и показалось уже, что сложно будет вернуться «Барселоне», но тут стрельнул Рафинья.

А немного оправдался Кунде. Жюль перехватил ужасную передачу Каземиро и отдал на Рафинья. Бразилец набрасывал на Левандовски, но Роберт пробить не сумел, а лишь дезориентировал оборону. Мяч же юркнул в сетку – 2:2. Следом Рафинья мог стать и героем матча, головой пробив после скидки Шоу – спас Давид де Хеа. А потом ещё Каземиро попытался повторить подвиг Кунде и едва не срезал мяч в свои ворота - гостей спасла штанга. Но в этом обмене ударами победителя выявить так и не удалось, мир случился на «Камп Ноу».

Ничью можно назвать справедливым результатом, команды хорошо поработали и выдали шоу уровня Лиги чемпионов. Очень жаль, что «Барселона» или «Манчестер Юнайтед» вылетят в 1/16 финала Лиги Европы.