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Лига Европы

Шоу на уровне Лиги чемпионов! «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» дважды обменялись голами в плей-офф ЛЕ

16 Февраля 2023 • 22:41 Комментировать (4)
Барселона
2:2
Манчестер Юнайтед
окончен

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сошлись на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

Протокол игры  
Барселона2:2Манчестер Юнайтед
(1:0) Алонсо Маркос50'  
  53'Рэшфорд Маркус (1:1)
  59'Кунде Жюль (1:2)
(2:2) Рафинья Диас76'  
Тер Штеген Марк-АндреАраухо РональдКунде ЖюльАлонсо Маркос 66' (Кристенсен Андреас ( 66') Альба Жорди  30' 67' (Бальде Алехандро ( 67') Педри 41' (Роберто Серхи ( 41') Де Йонг ФренкиКесси Франк 67' (Фати Ансу ( 67') Рафинья Диас 83' (Торрес Ферран ( 83') Левандовски РобертГави  73'
Запасные: Касадо МаркПенья ИньякиГарсия ЭрикТорре ПаблоТенас Арнау
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронВаран Рафаэль  43'Шоу ЛюкМаласиа Тирелл  72'Каземиро Карлос  65'Фернандеш БрунуВегхорст ВаутФред СантосСанчо Джедон 82' (Гарначо Алехандро ( 82') Рэшфорд Маркус
Запасные: Линделоф ВикторМагуайр ГарриПельистри ФакундоМайну КоббиБатлэнд ДжекИкбал ЗиданХитон ТомДалот ДиогуЭланга Энтони
16 февраля. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

 

Стадии 1/16 финала Лиги Европы даже не задействует всех участников турнира. Победители групп ЛЕ отдыхают, ожидая своего соперника. Но жребий умудрился здесь составить такую пару, что Лига чемпионов позавидует. «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» не только по именам, но и по нынешнему состоянию, спокойно могли бы попылить в Лиге чемпионов, однако судьба распорядилась иначе – два главных претендента на победу в ЛЕ сошлись на первой стадии плей-офф.

Матч сполна оправдал ожидания. Команды вышли в сильнейших составах и не стали тянуть с опасными моментами, играли бодро, открыто. Рэшфорд после филигранного соло отдал под удар Фернандешу, но того заблокировали. Роберт Левандовски из пределов штрафной площади расстреливал ворота, однако на «ленточке» сыграл Давид де Хеа. Похожий момент был и у Ваута Вегхорста, после паса Бруну бил голландец с 10 метров, но не смог переиграть тер Штегена.

Первый тайм вообще ознаменовался массой спасений. Маркус Рэшфорд на скорости влетел в штрафную площадь и плотно пальнул в дальний угол – выручил де Хеа. Потом ещё и Альба проверил соотечественника ударом с угла штрафной площади, но Давид снова спас «МЮ» от проблем. В этом обмене ударами всё-таки преуспела «Барселона», по справедливости счёт открывшая.

Рафинья от угла поля отлично навесил, Маркос Алонсо на дальнем углу вратарской площади перевисел оппонентов и точно пробил – 1:0. И всё бы хорошо, но гол оказал негативное воздействие именно на «Барселону». Ровно через две минуты Рэшфорд заколотил ответный мяч. Фред по правому краю штрафной площади запустил Маркуса, тот как раз продавил Маркоса Алонсо и почти с нулевого угла прошил тер Штегена – 1:1.

В эпизоде с первым голом «МЮ» глубину атаки создал Кунде, а затем Жюль добил «Барселону» собственноручно. Рэшфорд и Шоу разыграли угловой удар, Маркус сильно прострелил, Бруну слегка подправил пяткой, а решающий тычок по собственным воротам совершил как раз Кунде – 1:2. Успокоилась игра минут на 15 и показалось уже, что сложно будет вернуться «Барселоне», но тут стрельнул Рафинья.

А немного оправдался Кунде. Жюль перехватил ужасную передачу Каземиро и отдал на Рафинья. Бразилец набрасывал на Левандовски, но Роберт пробить не сумел, а лишь дезориентировал оборону. Мяч же юркнул в сетку – 2:2. Следом Рафинья мог стать и героем матча, головой пробив после скидки Шоу – спас Давид де Хеа. А потом ещё Каземиро попытался повторить подвиг Кунде и едва не срезал мяч в свои ворота - гостей спасла штанга. Но в этом обмене ударами победителя выявить так и не удалось, мир случился на «Камп Ноу».

Ничью можно назвать справедливым результатом, команды хорошо поработали и выдали шоу уровня Лиги чемпионов. Очень жаль, что «Барселона» или «Манчестер Юнайтед» вылетят в 1/16 финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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redwhite1959
16 Февраля 2023 в 22:59
Ничья - справедливый итог этого матча! Команды равны по силам - со всеми своими достоинствами и недостатками. Победитель этой пары - с большой вероятностью - пройдёт в этом турнире далеко. Не удивлюсь - если даже выиграет трофей Лиги Европы. Понятно, что через свои чемпионаты и МЮ и Барса пробьются в ЛЧ на следующий сезон. А потому будут играть в ЛЕ и в своё удовольствие и биться за свой престиж. После сегодняшнего второго тайма игра через неделю между ними ожидается с ещё бОльшим интересом. P.S. Рэшворд, Бруно, Левандовски, Рафинья подтвердили свой высокий класс!
CELTIC FROST
16 Февраля 2023 в 22:54
Вот эт "бетон") Оборона у обеих команд -дырявая, как голландский сыр. Ну, посмотрим ответку, что в ней и как будет - совершенно неясно.
gresnik
16 Февраля 2023 в 22:51
весело)) мю был на голову сильнее...на Олд траффорд (гранатовые поедут без педри и гави)
FORZAYOU
16 Февраля 2023 в 22:43
Лучший матч среднеделья! Уровень ЛЧ. Абсолютно
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