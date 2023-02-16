«Ред Булл Зальцбург» в самой концовке забил победный мяч в ворота «Ромы»

«Ред Булл Зальцбург» и «Рома» пересеклись в матче 1/16 финала Лиги Европы. Большого перевеса не имела ни одна команда. Да и очень опасных моментов практически не было, порой мяч пролетал рядом с каркасом ворот. А однажды и попал в стальную конструкцию. Крис Смоллинг сбросил мяч на Андреа Белотти, тот опасно пробил, но вратарь перевел мяч в перекладину. И все же незадолго до финального свистка счет был открыт. У австрийцев прошла подача, и Николас Капальдо головой пробил в левый угол ворот - 1:0.