«Ред Булл Зальцбург» в самой концовке забил победный мяч в ворота «Ромы»

«Ред Булл Зальцбург» и «Рома» пересеклись в матче 1/16 финала Лиги Европы. Большого перевеса не имела ни одна команда. Да и очень опасных моментов практически не было, порой мяч пролетал рядом с каркасом ворот. А однажды и попал в стальную конструкцию. Крис Смоллинг сбросил мяч на Андреа Белотти, тот опасно пробил, но вратарь перевел мяч в перекладину. И все же незадолго до финального свистка счет был открыт. У австрийцев прошла подача, и Николас Капальдо головой пробил в левый угол ворот - 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Капальдо Николас88'
Кён Филипп•Дедич Амар•Соле Умар•Павлович Страхиня• 84'Ульмер Андреас•Гурна-Дуат Люка•Капальдо Николас•Сучич Лука82' (Глух Оскар (82') •Зайвальд Николас•Фернандо Педро60' (Адаму Чуквубике (60') •Окафор Ноа82' (Койта Секу (82') 86'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер• 90'Залевски Никола•Эль-Шаарави Стефан•Кристанте Бриан•Матич Неманья•Дибала Пауло46' (Челик Мехмет (46') •Пеллегрини Лоренцо74' (Вейналдум Джорджиньо (74') •Абрахам Тэмми74' (Белотти Андреа (74')
16 февраля. Стадион "Ред Булл Арена".
Бан пользователя