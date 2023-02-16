Хави: «У нас очень хорошее молодое поколение»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес нахваливает молодое поколение своих футболистов - прежде всего, таких игроков, как Педри и Хави, которые проявили себя ярче других сверстников и заработали постоянное место в основном составе и заработали себе не только авторитет, но и престижные в «Барселоне» номера на футболках.

- У нас очень хорошее молодое поколение игроков. Гави и Педри, номер 6 и номер 8. Пока еще рано говорить, но мне кажется, что они могут написать славную страницу в истории «Барселоны», - цитирует слова Хави BT Sport.

В настоящий момент «Барселона» сражается с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.