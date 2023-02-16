«Шахтёр» победно дебютировал в Лиге Европы

«Шахтёр» дебютировал в Лиге Европы сезона 2022/23 матчем против «Ренна». Уже в дебюте украинцы открыли счет, удар Богдана Михайличенко был парирован, а с добиванием еврокубкового дебютанта Дмитрия Крыськива уже никто не справился. Карл Токо-Экамби мог отыграться после обрезки защитника «горняков», однако в касание пробил в голкипера. На 45-й минуте Ефим Конопля получил по ногам - пенальти. Артём Бондаренко с точки пробил влево, а вратарь, коснувшись мяча, все же не выручил - 2:0.

У «Ренна» было много угловых, и один из них стал успешным. Серия подач, и Токо-Экамби у дальней штанги головой переправил мяч в сетку. Редкий корнер «Шахтёра», и Тарас Степаненко головой минимально не попал по высоте.

2:1 в пользу «Шахтёра», всё решится через неделю во Франции.