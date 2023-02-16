Левандовски впервые сыграл против «Манчестер Юнайтед»

Удивительно, но матч Лиги Европы, в котором «Барселона» сражается с «Манчестер Юнайтед», является первым матчем для Роберта Левандовски против «красных дьяволов». Несмотря на свои 34 года, ранее у него еще не было возможности сыграть против одной из самых главных команд Англии. Напомним, что до «Барселоны» Левандовски выступал в таких командах, как «Боруссия» и «Бавария». В «Барсу» он перебрался летом прошлого года.

В настоящий момент «Барселона» сражается с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.