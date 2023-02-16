Матч «Барселона» – «МЮ» стал самым посещаемым в истории Лиги Европы

На «Камп Ноу» собралась рекордная по численности публика.

Сегодня на домашней арене «Барселоны» присутствуют 90225 зрителей – рекордная посещаемость за всю историю Лиги Европы, как отмечают испанские СМИ. Прежний рекорд турнира был зафиксирован в домашнем поединке лондонского «Тоттенхэма» против бельгийского «Гента», который состоялся в 2017 году (80465 зрителей). Третья строчка остаётся за ещё одним матчем «сине-гранатовых» на «Камп Ноу» – против франкфуртского «Айнтрахта» в прошлом году (79468 зрителей).

Ответная игра «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоится 23 февраля на «Олд Траффорд».