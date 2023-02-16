Хави: «Я хочу мяч, владение - это всё»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес дал понять, что свято следует принципам, заложенным Йоханом Кройфом и доведенным в свое время до совершенства Хосепом Гвардиолой - он хочет, чтобы его команда как можно больше владела мячом на поле.

- Я хочу мяч. Я люблю мяч. Я страдаю, когда мы без мяча. Мяч - это основная цель нашей команды, такой менталитет я стараюсь привить. Мы возвращаемся, - цитирует Хави BT Sport.

В настоящий момент «Барселона» сражается с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.