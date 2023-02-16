Педри получил травму и покинул поле

В настоящий момент «Барселона» сражается в матче плей-офф против «Манчестер Юнайтед», и под конец первого тайма каталонский суперклуб понес важную потерю - травму получил Педри, который был вынужден покинуть поле - вместо него на поле появился Серхи Роберто.

Правда, Педри ушел с поля, что называется, на своих двоих, что оставляет надежду на то, что травма не очень серьезна, но шансы «Барсы» в этой, проходящей прямо сейчас игре, становятся существенно слабее.

Следить за матчем «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.