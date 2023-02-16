Хави: «С «Манчестер Юнайтед» меня связывают приятные воспоминания»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес поделился своими воспоминаниями о «Манчестер Юнайтед» - оказывается, свой первый матч в качестве игрока клуба в Лиге чемпионов он провел именно против английской команды, это было в 1999-м году.

- У меня есть приятные воспоминания о «Манчестер Юнайтед», свой первый матч в Лиге чемпионов я сыграл именно на «Олд Траффорде», и это то, что никогда не забудется. Правда, потом мы не вышли из группы, - цитирует слова Хави BT Sport.

В настоящий момент «Барселона» сражается с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.