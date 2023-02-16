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Лига Европы

Левандовски сыграет в Лиге Европы 12 лет спустя

16 Февраля 2023 • 20:26 Комментировать
Барселона
0:0
Манчестер Юнайтед
1 1.80 X 3.60 2 4.50
1-й тайм

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски вернулся в Лигу Европы спустя 12 лет – с сезона-2010/2011. В том сезоне Левандовски выступал в Лиге Европы за дортмундскую «Боруссию», однако дальше группового этапа «шмели» пройти не смогли.

С тех пор польский бомбардир играл исключительно в Лиге чемпионов, но «Барселоне» в текущем розыгрыше ЛЧ не повезло попасть в одну группу с «Интером» и «Баварией», в результате чего каталонцы оказались за бортом плей-офф самого престижного еврокубка.

Напомним, что игра «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала Лиги Европы вот-вот начнётся, прямая трансляция встречи – тут.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Роберт Левандовски
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БАРСЕЛОНА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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