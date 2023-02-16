«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» огласили составы на очную битву

В главном матче четверга в Лиге Европы пересекутся «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер каталонской команды Хави принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов: тер Штеген, Альба, Алонсо, Араухо, Кунде, де Йонг, Педри, Кесси, Гави, Рафинья, Левандовски.

Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Фред, Каземиро, Бруну Фернандеш, Санчо, Рэшфорд, Вегхорст.

Стартовый свисток на «Камп Ноу» футболисты «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» услышат в 20:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.