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Лига Европы

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» огласили составы на очную битву

16 Февраля 2023 • 19:33 Комментировать (1)
Барселона
0:0
Манчестер Юнайтед
1 1.80 X 3.60 2 4.50
1-й тайм

В главном матче четверга в Лиге Европы пересекутся «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер каталонской команды Хави принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов: тер Штеген, Альба, Алонсо, Араухо, Кунде, де Йонг, Педри, Кесси, Гави, Рафинья, Левандовски.

Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Фред, Каземиро, Бруну Фернандеш, Санчо, Рэшфорд, Вегхорст.

Стартовый свисток на «Камп Ноу» футболисты «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» услышат в 20:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед
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БАРСЕЛОНА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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NOBODY
16 Февраля 2023 в 19:37
аа)) это неудачники лиги чемпионов? ))))
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