Тен Хаг: «Надеюсь, де Йонг сыграет не очень хорошо против нас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике «Барселоны» Френки де Йонге.

Как известно, «красные дьяволы» проявляли интерес к Френки де Йонгу летом, однако трансфер не состоялся. Эрик Тен Хаг прекрасно знает этого футболиста по совместной работе в «Аяксе».

«Всегда приятно снова увидеть де Йонга и посмотреть на его игру. Но я надеюсь, что он сыграет не очень хорошо против нас», - сказал тен Хаг, чьи слова приводит нидерландский ESPN.

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» начнут очный матч Лиги Европы в 20:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.