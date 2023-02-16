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Лига Европы

Тен Хаг: «Надеюсь, де Йонг сыграет не очень хорошо против нас»

16 Февраля 2023 • 16:36 Комментировать
Барселона
...
Манчестер Юнайтед
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Через 2 ч. 36 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике «Барселоны» Френки де Йонге.

Как известно, «красные дьяволы» проявляли интерес к Френки де Йонгу летом, однако трансфер не состоялся. Эрик Тен Хаг прекрасно знает этого футболиста по совместной работе в «Аяксе».

«Всегда приятно снова увидеть де Йонга и посмотреть на его игру. Но я надеюсь, что он сыграет не очень хорошо против нас», - сказал тен Хаг, чьи слова приводит нидерландский ESPN.

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» начнут очный матч Лиги Европы в 20:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Френки де Йонг
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БАРСЕЛОНА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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