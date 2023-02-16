Деменко поделился мнением о матче «Барселона» - «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист петербургского «Зенита» и национальной сборной России Максим Деменко высказался о предстоящем поединке между каталонской «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Игра хорошая. «Барселона» и «МЮ» находятся в отличной форме. В этом матче буду смотреть хороший футбол, приятно смотреть на обе эти команды. Предпочтение ни одной не отдаю», - передает слова Деменко Vprognoze.ru.

Матч «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» состоится в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу». Начало поединка запланировано в 20:45 по московскому времени.