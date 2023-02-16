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Лига Европы

Моуринью рассказал, в чём сила «Зальцбурга»

16 Февраля 2023 • 12:45 Комментировать

Португальский специалист Жозе Моуринью, который занимает пост главного тренера «Ромы», высказался о предстоящем матче против «Зальцбурга» в плей-офф Лиги Европы.

«Сила «Зальцбурга» заключается в качестве его футболистов. В этой команде хватает исполнителей высокого класса. Хоть они и молоды, это не значит, что у них нет опыта. За плечами этих парней уже по 15-20 матчей Лиги чемпионов. Это мастера своего дела», - передает слова «Особенного» пресс-служба римского клуба.

Первый матч 1/16 финала между «Зальцбургом» и «Ромой» состоится в четверг, 16 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Ред Булл Зальцбург
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