Моуринью рассказал, в чём сила «Зальцбурга»

Португальский специалист Жозе Моуринью, который занимает пост главного тренера «Ромы», высказался о предстоящем матче против «Зальцбурга» в плей-офф Лиги Европы.

«Сила «Зальцбурга» заключается в качестве его футболистов. В этой команде хватает исполнителей высокого класса. Хоть они и молоды, это не значит, что у них нет опыта. За плечами этих парней уже по 15-20 матчей Лиги чемпионов. Это мастера своего дела», - передает слова «Особенного» пресс-служба римского клуба.

Первый матч 1/16 финала между «Зальцбургом» и «Ромой» состоится в четверг, 16 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.