«Барселона» – «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

В четверг нас ждёт огненное противостояние под аналогичной вывеской. Речь идёт о двух матчевом сражении между «МЮ» и «Барселоной». Нам привычно видеть соперничество этих команд в рамках Лиги чемпионов, но в силу разных обстоятельств оно перетекло в Лигу Европы. Кто-то скажет, что было бы круто, если бы они пересеклись в финале Лиги Европы, и будет прав. Но во всём нужно искать свои плюсы. В финале они встретились бы всего один раз, а стадия 1/16 финала подарит нам целых два матча монстров мирового футбола. Уверен, что данное противостояние у многих болельщиков ассоциируется с прошлыми битвами наших команд, о которых мы и вспомним.

1. Статистика личных встреч

Всего между «МЮ» и «Барсой» было проведено 16 встреч. Перевес на стороне каталонцев. «Сине-гранатовые» 7 раз побеждали «красных дьяволов», в свою очередь «МЮ» 4 раза побеждал каталонцев, а в оставшихся пяти матчах была зафиксирована ничья. По забитым мячам преимущество имеет «Барселона» – 26:18.

Интересный факт, что между данными соперниками всего лишь два раза была зафиксирована нулевая ничья: одна из них – в товарищеской игре в 2012 году, а вторая – в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне-2007/2008. Данная статистика подсказывает нам, что нулевая ничья в этом противостоянии выглядит маловероятной.

2. Воспоминания о самых захватывающих встречах

Было бы неправильно просто привести статистику личных встреч, не заострив внимания на самых интересных очных противостояниях.

«Манчестер Юнайтед» –«Барселона» (2:1, финал Кубка Кубков 1990-1991)

Такая вывеска очень подходит финалу. В стане каталонцев всё было относительно спокойно – в том же году они выиграли чемпионат.

Куда интереснее было состояние дел у «красных дьяволов». К маю 1991 года подходил к концу 5-й сезон работы Алекса Фергюсона в Манчестере. На тот момент шотландский тренер выиграл лишь один Кубок Англии. Естественно, что проигранный финал мог поставить крест на карьере Фергюсона в «МЮ», и мировой футбол лишился бы множества легендарных страниц, которые своим пером написал сэр Алекс.

Вспомним и других интересных персоналий. Дублем отметился Марк Хьюз, который является главным тренером «Брэдфорд Сити». Кипером «Барсы» был Карлес Бускетс – отец Серхио Бускетса. Голом в составе каталонцев отметился Рональд Куман. Коучем «Барсы» был легендарный Йохан Кройф. Интересный факт, что два года назад Кройф избавился от Марка Хьюза. Уверен, что Марк сполна доказал бывшему главному тренеру свою состоятельность.

«Манчестер Юнайтед» –«Барселона» (2:2, 0:4, сезон-1994/1995)

В следующий раз пути наших команд пересеклись в групповом этапе сезона-1994/1995. Удивительно, но именно эти две команды сражались за вторую путёвку выхода в плей-офф. А первое место занял… шведский «Гётеборг». В своих родных стенах они победили и «Барселону», и «МЮ».

В Манчестере счёт был 2:2 (в составе гостей голами отметились Ромарио и Куман, а Шарп и Хьюз – в составе хозяев). А вот на газоне «Камп Ноу» отличилась одна команда – «Барселона». Счёт 4:0 тому свидетельство.

«Манчестер Юнайтед» –«Барселона» (3:3, 3:3, сезон-1998/1999)

Счёт этих матчей говорит сам за себя. И снова наши герои столкнулись в групповом этапе. И снова кто-то из этой пары останется за бортом плей-офф. Но на этот раз виной оказался не шведский «Гётеборг», а грозная «Бавария». В такой компании датскому «Брондбю» было не позавидовать.

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Забегая вперёд, скажу, что третьей лишней оказалась «Барселона», которая два раза уступила мюнхенцам. Но вернёмся к очным противостояниям наших будущих противников по Лиге Европы. Первый матч прошёл на «Олд Траффорд». После первого тайма «манкунианцы» вели 2:0 (голы забили Гиггз и Скоулз). Однако каталонцы не сдались и сравняли счёт благодаря голам Андерсона и Джованни. Затем Бекхэм вновь вывел свою команд вперёд, но Луис Энрике восстановил паритет.

На «Камп Ноу» англичанам достаточно было ничьей, чтобы оформить выход из группы. Её подопечные Фергюсона и добились, сыграв вновь 3:3. А вот для подопечных Луи ван Гала ничья оказалась критической – они потеряли даже теоретические шансы на выход из группы.

«Барселона» –«Манчестер Юнайтед» (0:0, 0:1, полуфинал ЛЧ -2007/2008)

И вот мы с вами дошли до эры Месси – Роналду. «Барселона» в том сезоне являлась главных фаворитом всех турниров. У каталонцев было всё для победы: космическая атакующая четвёрка Роналдиньо – Анри – Это’О – Месси, суперская полузащита в виде Хави, Иньесты и Деко, не говоря уже о стабильной обороне.

Но и «МЮ» был крепок. В том сезоне Криштиану забил 31 мяч в АПЛ, хорош был Уэйн Руни, а также опытные футболисты Поул Скоулз, Рио Фердинанд и Райан Гиггз. Но перейдём к самому противостоянию.

В тех играх оборона заметно переигрывала нападение. На «Ноу Камп» игра закончилась нулевой ничьей. Притом что Габи Милито принёс пенальти, сыграв рукой в собственной штрафной, но Роналду не реализовал свою попытку, отправив мяч выше цели.

Исход второй игры решил красивый гол Поула Скоулза в начале игры. Да, у каталонцев были моменты, но победа англичан выглядела вполне заслуженной.

«Барселона» –«Манчестер Юнайтед» (2:0, финал ЛЧ-2008/2009)

В том сезоне каталонцы были просто неудержимыми – они победили во всех турнирах, в которых принимали участие. Стоит отметить, что это был первый сезон Пепа Гвардиолы в статусе главного тренера «Барселоны». Первый блин не оказался комом.

Что касается «МЮ», то у них тоже всё было неплохо. Они по-прежнему лидировали в Англии и уверенно пришли ко второму подряд финалу Лиги чемпионов.

Что касается самой игры, то результат получился закономерным – каталонцы действительно оказались лучше. У подопечных Фергюсона моменты были в начале игры, а далее доминировала «Барса». Сначала Это’О забивает гол на 10-й минуте, а дальше игра шла полностью по сценарию Гвардиолы. А на 70-й минуте Лео Месси забивает головой и снимает все вопросы о победителе.

«Барселона» –«Манчестер Юнайтед» (3:1, финал ЛЧ-2010/2011)

Как известно, история повторяется дважды. Пусть счёт разный, но очень схож сценарий игры, в которой вновь каталонцы оказались быстрее, выше, сильнее. На 27-й минуте Педро открывает счёт, но через семь минут Уэйн Руни восстанавливает паритет. Однако равенство длилось недолго – на 54-й минуте Лео Месси вновь выводит свою команду вперёд, а на 70-й минуте Давид Вилья подводит финальную черту: 3:1 – заслуженная победа каталонцев. И так получилось, что за шестилетний период «Барса» три раза брала главный клубный турнир Европы.

3. Сегодняшние предматчевые расклады

История историей, но нужно учитывать и сегодняшнее положение дел. Естественно, вам решать и думать, кто победит, но есть факторы, на которые нужно обратить внимание.

«Барса» пропустила всего раз в последних семи матчах В последних 12 матчах у каталонцев 11 побед и одна ничья Однако у них есть потери: травмированы Серхио Бускетс и Усман Дембеле В составе «МЮ» из-за травм не сыграют: Кристиан Эриксен, Донни Ван де Бек, Скотт Мактоминей, Антони Марсьяль и Антони Из-за дисквалификации не сыграют Лисандро Мартинес и Марсель Забитцев Статистика личных встреч на стороне «Барселоны» После перерыва на чемпионат мира «манкунианцы» уступили всего раз На «Камп Ноу» в этом сезоне «Барса» проигрывала только лишь «Баварии

Честно говоря, сложно со 100%-ной уверенностью сказать, кого можно назвать фаворитом. Зато не вызывает сомнений большая вероятность того, что предстоящая дуэль станет настоящим украшением Лиги Европы.

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Антон КАРАСЕВИЧ