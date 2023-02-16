Павлюченко дал прогноз на матч «Барселона» - «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался относительно предстоящего поединка между каталонской «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Барселона» будет много владеть мячом. «МЮ» же сыграет вторым номером. Я думаю, что каталонцы будут доминировать и смогут добиться успеха на «Камп Ноу», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Первый матч между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 16 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.