Мостовой оценил шансы в паре «Барселона» - «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник испанской «Сельты» и сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался касательно предстоящего поединка между каталонской «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы.

«Шансы у команд равные, они в боевой форме. Конечно, ожидаются голы. Редко, когда «сине-гранатовые» не забивают. Точно не будет счета 0:0. Буду болеть за «Барселону»!» - передает слова Мостового издание Sport24.

Первый поединок между каталонцами и манкунианцами состоится на стадионе «Камп Ноу» в четверг, 16 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.