Нигматуллин: «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» преобразились»

У плей-офф Лиги Европы в этом году неплохая афиша, в четверг сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» - клубы, не так давно регулярно игравшие друг против друга в Лиге чемпионов, в том числе и в финале самого престижного клубного турнира всей Европы.

Своим мнением о предстоящей игре поделился бывший голкипер российской сборной Руслан Нигматуллин, который считает, что у «Барселоны» шансы повыше.

- «Барселона» сейчас в порядке, и «Манчестер Юнайтед» преобразился с уходом Криштиану. Сейчас команда совсем другая и может дать бой испанцам. Фаворитом назову «Барсу», - цитирует слова Нигматуллина Sport24.