Хави: «Многое решится на «Олд Траффорд»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал предстоящий поединок своей команды с английским «Манчестер Юнайтед».

«Если не произойдёт сюрпризов, то многое решится на «Олд Траффорд». Я ожидаю две очень равные игры. Будет ответный матч, жаль, что мы не сыграем его дома, но это то, что мы заработали», - приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Специалист добавил, что не может назвать свою команду фаворитом в данном соревновании.

«Я ожидаю хорошей игры, я думаю, что это сложная команда, и мы должны знать, что мы должны делать», - добавил главный тренер «Барселоны».