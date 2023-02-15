Шоу: Мы с нетерпением ждём большую игру с «Барселоной», она покажет наш уровень

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф Лиги Европы против «Барселоны».

«Мы с нетерпением ждем эту большую игру. Это будет серьезное испытание, которое покажет, на каком уровне мы находимся. Мы готовы к этому», — цитирует Шоу Manchester Evening News.

По словам 27-летнего игрока, после неудачного старта сезона команда изучила свои ошибки и выросла, это видно по последним результатам.

Встреча между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 16 февраля, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:45 по московскому времени.