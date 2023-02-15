Нигматуллин сделал смелый прогноз на матч «Барселоны» и «МЮ»

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин назвал фаворита в завтрашнем матче «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Завтра знаменитые клубы сыграют свой первый поединок в паре.

«Афиша матча очень громкая, ведь встреча должна была состояться гораздо позже, однако такова воля жребия — играют сейчас. Победитель этой пары наверняка потом будет играть в финале», - цитирует Нигматуллина Sport24.

Эксперт в грядущем матче ставит на «Барселону», однако отмечает, что обе команды преобразились в последние месяцы – «Барселона» лидирует в Ла Лиге, а «Манчестер Юнайтед» стал сильнее после ухода из команды Криштиану Роналду.

Поединок «Барселоны» и «МЮ» пройдёт 16 февраля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».