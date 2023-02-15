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Лига Европы

Тен Хаг: «Мне нравится философия «Барселоны»

15 Февраля 2023 • 22:43 Комментировать
Барселона
...
Манчестер Юнайтед
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Через 20 ч. 59 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался в преддверии матча плей-офф Лиги Европы против «Барселоны».

«Мне нравится философия «Барселоны». Их футбол воспитывает много хороших игроков, мы с нетерпением ждем матча. Сейчас «Барселона» демонстрирует свой лучший футбол за последние несколько лет», — цитирует слова тен Хага официальный сайт «красных дьяволов».

Первый матч между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 16 февраля, на «Камп Ноу», начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. Ответная игра между командами пройдет 23 февраля в Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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БАРСЕЛОНА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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