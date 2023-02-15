Тен Хаг: «Мне нравится философия «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался в преддверии матча плей-офф Лиги Европы против «Барселоны».

«Мне нравится философия «Барселоны». Их футбол воспитывает много хороших игроков, мы с нетерпением ждем матча. Сейчас «Барселона» демонстрирует свой лучший футбол за последние несколько лет», — цитирует слова тен Хага официальный сайт «красных дьяволов».

Первый матч между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 16 февраля, на «Камп Ноу», начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. Ответная игра между командами пройдет 23 февраля в Англии.