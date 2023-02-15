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Лига Европы

Марсьяль, Антони и Мактоминай с «Барселоной» не сыграют

15 Февраля 2023 • 19:27 Комментировать
Барселона
...
Манчестер Юнайтед
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16.02 20:45

«Манчестер Юнайтед» опубликовал список футболистов, которые могут сыграть против «Барселоны» в матче Лиги Европы в четверг вечером. Из-за травм на «Камп Ноу» не отправятся Антони Марсьяль, Антони и Скотт Мактоминай.

Стоит напомнить, что ранее в лазарете манникуанского клуба оказались Кристиан Эриксен и Донни ван де Бек. Эти полузащитники нескоро вернутся в строй.

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» стартует 16 февраля в 20:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Скотт Мактоминай Антони
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БАРСЕЛОНА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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