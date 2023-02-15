Хави: «Злюсь, когда слышу гимн Лиги чемпионов дома»

Главный тренер «Барселоны» Хави злит тот факт, что его команда сейчас не участвует в Лиге чемпионов.

Напомним, что «Барселона» не смогла выйти из группы Лиги чемпионов в этом сезоне. Каталонцы пропустили вперёд «Интер» и «Баварию» и получили билет в Лигу Европы.

«Я до сих пор злюсь, когда слышу гимн Лиги чемпионов дома. Мы должны быть в этом турнире. Но также мы должны посмотреть правде в глаза. Лига Европы тоже будет красивым турниром из-за команд, которые в нём участвуют», - сказал Хави журналистам.

В раунде плей-офф Лиги Европы «Барселона» будет играть против «Манчестер Юнайтед».