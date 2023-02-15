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Лига Европы

Уткин сделал прогноз на матч «Барселона» - «Манчестер Юнайтед»

15 Февраля 2023 • 18:39 Комментировать
Барселона
...
Манчестер Юнайтед
1 1.75 X 3.95 2 4.50
16.02 20:45

Известный журналист Василий Уткин сделал прогноз на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором сыграют «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

«Барселона» играет дома, «Барселона» выиграла 11 матчей подряд, и «Барселона» практически не пропускает. Поэтому я думаю, что в этом матче логично сделать одну из двух ставок: либо «Тотал голов меньше 2,5», либо, если любите риск, «Барселона» не пропустит», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» начнут битву на «Камп Ноу» в четверг, 16 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Василий Уткин
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БАРСЕЛОНА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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