Уткин сделал прогноз на матч «Барселона» - «Манчестер Юнайтед»

Известный журналист Василий Уткин сделал прогноз на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором сыграют «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

«Барселона» играет дома, «Барселона» выиграла 11 матчей подряд, и «Барселона» практически не пропускает. Поэтому я думаю, что в этом матче логично сделать одну из двух ставок: либо «Тотал голов меньше 2,5», либо, если любите риск, «Барселона» не пропустит», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» начнут битву на «Камп Ноу» в четверг, 16 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.