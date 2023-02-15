Хави: «Де Йонг хотел остаться с нами, нет никаких сомнений»

Главный тренер «Барселоны» Хави выступил на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Молодой специалист дал комментарий насчёт летнего интереса «красных дьяволов» к полузащитнику Френки де Йонгу.

«Он хотел остаться с нами, в этом нет никаких сомнений. Сейчас он с нами, и я доволен его игрой и его лидерскими качествами. Думаю, он получает удовольствие на поле, и это самое главное», - сказал Хави журналистам.

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» стартует 16 февраля в 20:45 по московскому времени.