Хави высоко оценивает уровень «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес впечатлён игрой команды Эрика тен Хага.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» состоится 16 февраля на «Камп Ноу». Готовясь к игре, рулевой «сине-гранатовых» изучил недавнюю встречу «красных дьяволов» с «Лидсом» в рамках Английской премьер-лиги (2:0). По данным издания Sport, Хави был впечатлён выступлением предстоящего соперника и пришёл к выводу, что в настоящий момент коллектив тен Хага находится на пике своей формы.

«Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков при двух матчах в запасе у «канониров».