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Лига Европы

Тен Хаг: «Мне нравится игра «Барселоны» при Хави»

13 Февраля 2023 • 21:21 Комментировать
Барселона
...
Манчестер Юнайтед
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16.02 20:45

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил уровень соперника по 1/16 финала Лиги Европы.

Первая встреча состоится 16 февраля на «Камп Ноу». Ответный поединок будет сыгран неделей позднее на «Олд Траффорд».

«Мне всегда нравился Хави как футболист, и сейчас мне нравится футбол, в который играет его команда. Он привнёс в команду свою философию. Атакующая игра нынешней «Барселоны» выглядит впечатляюще.

Думаю, как и мы, «Барселона» предпочла бы провести эту встречу в финале. Надеюсь, все игроки подойдут к битве в наилучшей форме, чтобы порадовать зрителей», – сказал в предматчевом интервью тен Хаг.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Хави Эрнандес Эрик тен Хаг
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БАРСЕЛОНА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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