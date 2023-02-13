Тен Хаг: «Мне нравится игра «Барселоны» при Хави»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил уровень соперника по 1/16 финала Лиги Европы.

Первая встреча состоится 16 февраля на «Камп Ноу». Ответный поединок будет сыгран неделей позднее на «Олд Траффорд».

«Мне всегда нравился Хави как футболист, и сейчас мне нравится футбол, в который играет его команда. Он привнёс в команду свою философию. Атакующая игра нынешней «Барселоны» выглядит впечатляюще.

Думаю, как и мы, «Барселона» предпочла бы провести эту встречу в финале. Надеюсь, все игроки подойдут к битве в наилучшей форме, чтобы порадовать зрителей», – сказал в предматчевом интервью тен Хаг.