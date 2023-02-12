Тен Хаг: «Теперь нас ждет большая игра с «Барселоной»

В матче двадцать третьего тура английской Премьер-лиги «Лидс» потерпел домашнее поражение в игре с «Манчестер Юнайтед», пропустив два мяча в заключительные минуты игры. Теперь команде Эрика тен Хага предстоит сразиться с «Барселоной» в рамках Лиги Европы, а случится это уже в четверг.

Тен Хаг, который ранее в своей тренерской карьере не имел удовольствия противодействовать каталонскому суперклубу, надеется на хороший матч.

- Это будет большая игра, два больших клуба, которые хотят вернуться на высоты. Мы с нетерпением ждем эту игру, хотим попробовать себя против них, - цитирует слова Эрика тен Хага BBC Sport.