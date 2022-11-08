Де Хеа: «МЮ» сделает всё возможное, чтобы выиграть оба матча с «Барселоной»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о матчах против «Барселоны» в первом раунде плей-офф Лиги Европы.

«Мы знаем, что у «Барселоны» отличная команда, и я считаю, что они показывают хорошую игру. Если вы хотите выиграть Лигу Европы, то должны быть готовы играть против лучших команд, и «Барселона» — одна из них. Это будет хорошая игра для поклонников, и мы постараемся сделать всё возможное, чтобы выиграть оба матча», – приводит слова испанского вратаря пресс-служба клуба.

Де Хеа отметил, что до игр, которые станут для коллектива серьёзной проверкой, ещё много времени, поэтому можно сосредоточиться на иных задачах.

Напомним, что фавориты Лиги Европы оспорят путёвку в 1/8 финала 16 и 23 февраля следующего года.

