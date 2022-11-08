Фред поделился мнением об игре против «Барселоны» в Лиге Европы

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Фред Сантос высказался о результате жеребьёвки первого раунда плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что «красным дьяволам» предстоят сложнейшие игры против «Барселоны».

«Мы знаем, что «Барселона» — хорошая команда, поэтому это будет непростой матч. В Лиге Европы нет лёгких поединков, однако я уверен, что мы готовы ко всему. Игрокам понравится участвовать в таких прекрасных встречах», — заявил полузащитник бразильской сборной, чьи слова приводит Mundo Deportivo.

Фавориты второго по значимости еврокубка встретятся на старте плей-офф 16 и 23 февраля следующего года.

